Alhadj Adam Adji n’est plus

Publié le 3 Sep, 2017

Alhadj Adam Adji fut un grand notable de la vie politique et sociale du Tchad depuis l’indépendance du Tchad jusqu’au dernier jour de sa vie. Connu de tous les milieux politiques et socio professionnels du pays, il joua très souvent un rôle de facilitateur entre les différents acteurs politiques et socio professionnels. Alhadj Adam Adji est décédé a Paris le 2 septembre à la suite dune longue maladie.

Tchadactuel ses condoléances à tous les membres de sa famille, ainsi qu’à ceux de sa communauté.