Deby devant Dieu

Publié le 5 Sep, 2017

Dans la vie quotidienne des sociétés, les plaisanteries, les anecdotes et les légendes indiquent généralement la tendance endogène des comportements d’une communauté.

On raconte : le Seigneur a convoqué 5 grands noms de l’histoire de l’humanité, de confession juive, pour leur demander de l’Etat du monde.

Le 1er à passer est le Saint prophète Moïse, à la question du Seigneur, il répond : TOUT EST LOI, mettre les règles en place et les faire respecter, le monde ira mieux.

à la question du Seigneur, il répond : TOUT EST LOI, mettre les règles en place et les faire respecter, le monde ira mieux. Jésus : TOUT EST AMOUR, créer une symbiose entre les créatures, le monde ira mieux.

TOUT EST AMOUR, créer une symbiose entre les créatures, le monde ira mieux. Freud : TOUT EST SEXE, résoudre les problèmes de sexe entre les humains, le monde ira mieux ;

TOUT EST SEXE, résoudre les problèmes de sexe entre les humains, le monde ira mieux ; Marx : TOUT EST PROFIT, créer un équilibre entre les exploitants et les exploités, le monde ira mieux ;

: TOUT EST PROFIT, créer un équilibre entre les exploitants et les exploités, le monde ira mieux ; Einstein: TOUT EST RELATIF!!!!!!!!!!

La réponse de ce dernier a contrarié le Seigneur et pour avoir le cœur net, il fait appel à un 6è non juif mais apparenté, à savoir sa Majesté, le sultan d’Amdjeress et président du Tchad. A la question du Seigneur, il répond : KALASHE, KALASHE !

Pardon ? Lui demanda le Seigneur ; KALASHE, KALASHE, Boum, Boum et les survivants vivront mieux.

Question du Seigneur : Et s’il n’en reste rien ?? Alors Deby se tourne vers Hinda qui baissa la tête, ensuite vers B. Djadallah qui baissa aussi la tête et enfin vers An Djami qui lui dit » MAA Khalass Wa, Bittan Chinou » (Mais c’est tout non, qu’Est-ce qu’il y a encore), et toute la troupe de Deby plie bagage en rigolant !

Cette anecdote indique avec quelles conception et frivolité le pays est géré.

Dans une vidéo postée récemment dans les réseaux sociaux, un chef de parti d’opposition disait que Mr Deby “ne connaît pas ce qui est dans notre constitution, pire encore, il ne l’a jamais lu ! «

Et ceci explique cela !

La constitution est un ensemble des règles qui fixent à chaque membre son rôle dans le corps : les pieds pour marcher, les mains pour saisir ; le nez pour respirer et inspirer ; la bouche pour avaler et cracher ; etc. etc…. Or Mr Deby avec son cursus fantasmagorique et 27 ans à la tête du Pays n’est pas arrivé à cerner comment est constitué structuralement un Etat moderne. Ce monsieur n’a jamais cru ce qu’il dit mais non plus à ce qu’il fait, mais il le fait quand même ! Sinon comment comprendre à un sommet sur l’immigration, on oublie le Ministre de l’immigration et celui de l’intérieur mais on se fait accompagné par celui de la Défense et le CEMP/PR ? Il pense tout simplement qu’il faudrait utiliser la force (kalache) pour arrêter les flots migratoires vers l’Europe.

Lisez l’ordonnance sur le statut général de la fonction publique ; c’est un texte sublime et basique ; il subit des toilettages au fur et à mesure pour une question de conformité. Inversement il faut le comparer dans la pratique quotidienne, tant au niveau des nominations, des recrutements que des renois ou des sanctions. Comparez les pratiques du système administratif de Deby en matière des nominations, promotions, sanctions, etc., avec les textes régissant le statut général de la fonction publique : nuit et jour ! Et on s’étonne que le pays soit en arrêt complet ; plus surprenant et consternant est le comportement de ces bailleurs des fonds, pardon, partenaires en développement, qui, malgré la réalité vivante, font la politique de l’autruche, en soutenant about des bras un régime corrompu jusqu’aux os, liberticide et foncièrement dictatorial sous une fausse couche démocratique.

Le prochain forum qui se tiendra très prochainement à Paris dévoilera malheureusement les carences intellectuelles des hauts cadres qui dirigent l’administration du pays. Une vingtaine des secrétaires généraux des ministères, séjourne sur place, en attendant la délégation officielle. Parmi la vingtaine, la moitie est composée des individus presque alphabétisés dans les deux langues du pays, l’autre moitié, non plus n’est pas mieux lotie. Et c’est à ces individus qui sera confié le suivi de la table ronde, la gestion des fonds, des projets, etc. On sait ce que cela a donné pendant 27 ans de règne du même système : un enrichissement illicite et un endettement massifs et un avenir sombre pour les générations futures.

B. F.