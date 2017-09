Deby rapatrie du Mali son matériel militaire lourd

Publié le 12 Sep, 2017

Des porte chars viennent d’être acheminés au Mali pour faire revenir les VMB et autres chars. Malgré les fanfaronnades et l’omerta, Deby prend très au sérieux la menace de la rébellion ; d’ailleurs beaucoup des membres de sa famille ont déjà pris le large : certains ont atterri à Khartoum avec des sacs remplis des dollars, d’autres à Paris, des allers-retours ininterrompus entre Ndjamena et Afrique du Sud ont été aussi remarqués.