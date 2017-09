Des membres du gouvernement tchadien à Khartoum

Publié le 14 Sep, 2017

Ces derniers temps on note des allers retours incessants entre Ndjamena et Khartoum. Selon des sources crédibles, ces va-et-vient n’ont pas permis de dissiper les nombreux nuages de discordance entre les deux capitales : la tension à la frontière suite à l’assassinat d’un officier soudanais par un contrebandier de la force mixte, le dossier libyen, le Qatar, etc. Le présent séjour très discret des ministres de la défense, et celui de la sécurité, accompagnés de tous les responsables de sécurité et des renseignements, permettra-t-il d’aplanir les sujets qui fâchent.