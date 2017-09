Berdoba, nouveau QG des opérations

Publié le 14 Sep, 2017

On se rappelle que Debby avait nommé son cousin cousin et l’homme de confiance, Le Gal Mahamat Saleh Brahim Com OPS des régions N et NE. Eh bien ledit gal vient de déposer ses bagages à Berdoba, à la tête de plus de 200 véhicules. Les rebelles n’ont qu’à se tenir bien.