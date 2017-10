L’escadron de mort, une nouvelle trouvaille Deby-Haftar

Publié le 21 Sep, 2017

Hier, le 20 septembre 2017, à 4h du matin, un commando d’une douzaine d’éléments armés a attaqué un campement d’une section des combattants appartenant à l’UFDD.

L’incident qui s’est passé à une centaine de km au sud de Sebha a causé la mort de 5 militaires et quelques blessés. Après l’exécution de leur basse œuvre ingrate, les assaillants ont pris fuite en direction d’une base où sont stationnées les troupes du Général Haftar.

Dans leur fuite, un de leur véhicule s’est renversé causant deux morts et trois blessés et le chauffeur fut arrêté.

Selon différentes sources, il s’avère que toutes les attaques ciblées contre les cadres militaires non affiliés au Général Haftar ne sont pas fortuites. On parle déjà de la constitution d’un escadron de mort ayant pour objectif d’éliminer principalement les responsables de l’opposition tchadienne et créer ensuite des diversions pour saper les intentions d’union inter tendances qui se dessinent actuellement.

Les mêmes sources indiquent que cette stratégie est conçue et planifiée depuis N’djamena et l’exécution se fait par l’intermédiaire de son principal allié qu’est le Général Haftar.

Correspondance particulière

Sebha – Libye