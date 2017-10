COMMUNIQUE DU C.C.M.S.R

Publié le 19 Oct, 2017

Conseil de commandement militaire pour le salut de la République

C.C.M.S.R

La défense de la dignité est un devoir sacré !

Communiqué de presse 001/SGI/CCMSR/du 19/10/2017

Le conseil de commandement militaire pour le salut de la République informe l’opinion internationale et nationale que le gouvernement Nigérien a arrêté en violation totale du droit international, le 04 octobre 2017 à Niamey au Niger, sur demande du gouvernement tchadien, trois membres du bureau politique.

Il s’agit de :

Secrétaire général : Mahamat Hassan Boulmaye ;

Secrétaire à la communication et porte-parole : Ahmat Yacoub Adam ;

Secrétaire aux affaires extérieures : Dr Abdraman Issa Youssouf.

Par ailleurs, le CCMSR lance un appel vibrant à l’endroit des associations de fédération internationale de ligue de droit de l’homme, de l’Amnesty internationale, de l’union européenne, de CEDEAO pour le respect du droit de ces opposants politiques tchadiens et d’intercéder en leur valeur pour qu’ils ne soient pas déportés au Tchad, car ils risquent leurs vies.

Le CC MSR reste et restera déterminé à poursuivre le combat contre la tyrannie et la dictature du régime honni par le peuple tchadien. Honorable peuple meurtri, sachez-le une fois pour toute, votre combat est le nôtre, la lutte continue et nous vaincrons cette dictature du mouvement patriotique du salut.

Fait le 19 octobre 2017

Le secrétaire général par intérim

Mahamat Tahir Acheick C