Abbas Mahamat Tolli, futur SGP?

Publié le 4 Nov, 2017

Qui sera l’heureux élu pour occuper le poste laissé vacant par Nagoum Yamasssoum, le SGP ? Beaucoup des noms des caciques de MPS et ceux des ex ministres circulent mais le nom de Abbas Mahamat Tolli, actuel gouverneur de la BEAC, est le plus souvent cité