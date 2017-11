11 novembre 2004, exécution publique des 11 prisonniers

Publié le 11 Nov, 2017

11 novembre 2004 – 11 novembre 2017 : 13 années, depuis les 1ères et dernières exécutions publiques de 11 personnes, sous le régime de Deby ; exécutions dont le but unique est de masquer l’assassinat décidé par le duo Idriss et Daoussa Deby, d’Adouma Ali, représentant de la société Chad Petroleum Company (CPC), détentrice du permis d’exploitation des champs pétroliers de Sidigui. Adouma gérait un pactole en espèces, estimée à plus de 18 millions de dollars US.11