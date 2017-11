La menace de cumulo-nimbus au dessus du Ministère des Finances.

Publié le 15 Nov, 2017

On se rappelle la suspension du tpg par le Ministre des Finances pour insubordination notoire. Poursuivant la ligne des anciens tpg, Mr Souleyman Adama, neveu de Deby et semi alphabétisé de surcroît, se référait directement à son oncle en jetant dans la poubelle les instructions du Ministre. Malheureusement pour lui ce Ministre refuse qu’on lui marche sur les pieds, alors il le suspendit sans ménagement. Ayant très mal pris sa suspension l’ex tpg pompa un rapport d’une dizaine de pages à son oncle qui le prend très au sérieux et demanda illico au PM de lever la suspension du tpg, mais celui-ci aurait préféré attendre le retour du Ministre en mission en France.

Si Deby maintient sa décision de réhabiliter son neveu, alors la collaboration entre un tpg remonté en bloc et un Ministre désavoué serait très difficile.

Question: Christian Diguimbaye accepterait il d’avaler les couleuvres pour sauver son strapontin ou jèterait-il l’éponge comme beaucoup le supposaient?? Wait and See!