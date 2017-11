Affaire Ministre des Finances et le TPG (suite et fin)

Publié le 21 Nov, 2017

Mr Deby vient de mettre fin aux fonctions du Ministre Christian Diguimbaye et son Secrétaire d’Etat Madame Banate Tchalè.

L’histoire retiendra que les deux personnalités ont choisi l’honneur et la dignité par rapport à l’obséquiosité et la déchéance morale.

En effet, tout Ndjamena retenait son souffle et suivait depuis deux semaines le Bras de fer qui se jouait entre Deby et ses ministres à propos de la réhabilitation du TPG suspendu par le Ministre. Le retour de ce TPG serait perçu par l’opinion comme un désaveu envers les ministres, lesquels ont préféré partir la tête haute que de se faire narguer par un TPG semi alphabète qui ne répondait plus à leurs instructions. Ainsi donc entre deux cadres supérieurs compétents et son parent et son dilatateur en chef de TPG, semi analphabète, Deby a fait son choix. L’obstination de Christian Diguimbaye et sa collègue madame Banata Tchalè marque une rupture dans la conduite des affaires politiques au Tchad.